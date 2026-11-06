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Международные резервы РФ с 23 по 30 октября сократились на $8 млрд

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 октября составили $721,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 23 октября международные резервы равнялись $729,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России ЦБ РФ
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