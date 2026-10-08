Международные резервы РФ с 25 сентября по 2 октября сократились на $9,5 млрд

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 октября составили $733,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 сентября международные резервы равнялись $742,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.