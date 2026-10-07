Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,8% до $731,76 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в сентябре 2026 года уменьшился на $37,262 млрд, или на 4,8%, до $731,760 млрд с $769,022 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2026 года резервы снизились на $23,093 млрд, или на 3,1%, с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре стала меньше на $31,877 млрд, или на 9,6%, до $301,607 млрд. Доля золота в резервах на 1 октября опустилась до 41,2% с 43,4% на 1 сентября.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.