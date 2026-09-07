Международные резервы РФ в августе выросли на 6,8%, до $769 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2026 года увеличился на $48,674 млрд, или на 6,8%, до $769,022 млрд с $720,348 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2026 года резервы выросли на $14,169 млрд, или на 1,9%, с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в августе стала больше на $40,630 млрд, или на 13,9%, до $333,484 млрд.

Доля золота в резервах на 1 сентября возросла до 43,4% с 40,7% на 1 августа.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.