Кнот и де Кос стали единственными кандидатами на пост главы ЕЦБ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос, ранее руководивший ЦБ Испании, - единственные кандидаты на пост президента Европейского центрального банка.

Только этих экономистов выдвинули правительства их стран до истечения крайнего срока 6 ноября, заявил председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис.

Сейчас де Кос возглавляет Банк международных расчетов (BIS).

"На своем следующем заседании 9 ноября Еврогруппа рассмотрит эти кандидатуры", - написал Пьерракакис.

Действующий президент ЕЦБ Кристин Лагард 29 октября объявила, что досрочно покинет эту должность 7 февраля 2027 года. Она возглавляла банк с 2019 года, срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.

Как отмечает Bloomberg, формально кандидатов обсуждает Еврогруппа, однако окончательное решение остается за европейскими лидерами, и в ходе обсуждений могут появиться новые кандидатуры - именно так случилось с назначением Лагард в 2019 году. Следующий неформальный саммит глав европейских государств состоится 13 ноября, еще одна встреча запланирована на 26-27 ноября.

Ожидается, что ключевую роль в обсуждениях сыграют канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Помимо согласования нового главы ЕЦБ им предстоит побороться за сохранение присутствия в совете управляющих регулятора: Франция, теряющая Лагард, будет претендовать на назначение своего представителя на пост главного экономиста вместо покидающего эту должность в мае Филипа Лейна, а Германия наверняка захочет заменить своим соотечественником уходящую в отставку в январе Изабель Шнабель.