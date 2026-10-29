Кристин Лагард 7 февраля покинет пост главы Европейского центрального банка

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет свой пост 7 февраля 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

Срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.

О досрочном уходе Лагард уведомила совет управляющих ЕЦБ и председателя Европейского совета Антониу Кошту в четверг.

"Совет управляющих тепло поблагодарил президента Лагард и долго аплодировал ей стоя", - отмечается в пресс-релизе.

В четверг проходит очередное заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Его итоги будут подведены в 16:15 по московскому времени, а полчаса спустя начнется пресс-конференция Лагард.

"Я покидаю эту организацию с чувством, что проделана хорошая работа, а ЕЦБ готов к будущему", - заявила президент в видеообращении.

Лагард занимает этот пост с 2019 года. "Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути в последние семь лет", - написала она в соцсети X.

Процедура назначения преемника будет инициирована в четверг и "продвигаться без отлагательств", чтобы обеспечить гладкую смену руководства, сообщил Кошта. Решение о преемнике примет Европейский совет.

На пост президента ЕЦБ претендуют бывшие главы центральных банков Нидерландов и Испании Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос. Опрошенные агентством Bloomberg экономисты считают фаворитом де Коса, который возглавляет Банк международных расчетов (BIS).