Поставки газа из РФ в Турцию в октябре увеличились на 78% к сентябрю, рост продолжается

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию продолжают увеличиваться.

Совокупные поставки "Газпрома" в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%, сообщил концерн.

По оперативным данным, за первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в 4 раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября.

В то же время 5 ноября зафиксирован новый исторический максимум отбора газа из европейских ПХГ для этой даты, отмечает "Газпром" со ссылкой на информацию Gas Infrastructure Europe. "Объем, поднятый из хранилищ, на 34% или почти на 100 млн куб. м выше предыдущего максимального суточного значения", - уточняет компания.

Ранее антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28-29 октября, 1-2 и 4 ноября.