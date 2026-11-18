ЦБ хочет установить требования к финпоказателям эмитентов акций из I и II уровней листинга

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России намерен дополнить проект новых правил листинга требованиями к финансовым показателям эмитентов акций для их включения в котировальные списки, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

"Мы публиковали некоторое время назад предложения в правила листинга. И в этих предложениях не было части тех вопросов, которые мы сейчас считаем нужным поднять, в частности, требования по финансовым показателям для выхода компаний на рынок и для поддержания ценных бумаг в котировальных списках", - сказала Абашеева журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

По ее словам, речь идет о таких показателях, как собственные средства, соотношение долг/EBITDA, отсутствие или наличие выручки. "Финансовые показатели касаются компаний, которые на биржу выходят с акциями, и в первую очередь мы говорим о компаниях из первого и второго котировальных списков", - отметила Абашеева.

"По проекту, это требования, которым компания должна соответствовать на входе на рынок, если это компания вновь выходящая, и на поддержание ценных бумаг в соответствующем котировальном списке, если это компания, которая уже находится в котировальном списке", - уточнила она.

"К акту предполагается достаточно значительный переходный период. Поэтому даже если кто-то из компаний из котировальных списков сейчас в моменте показателям не соответствует, это не означает, что непременно повлечет перенос бумаг на список ниже", - сказала Абашеева.

ЦБ планирует опубликовать обновленный проект правил листинга для обсуждения в конце ноября - начале декабря. "Ожидаем в конце этого года - начале следующего провести широкую дискуссию со всеми участниками и организаторами торгов", - добавила она.

Документ вступит в силу не ранее октября 2027 года. "Но это будет такое ступенчатое вступление в силу, потому что для ряда положений мы сделаем отсрочку более чем на год, а где-то - более чем на два", - заключила Абашеева.