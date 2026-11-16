Александр Чачава вышел из совета директоров "Яндекса"

Александр Чачава Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Александр Чачава, который попал под санкции Евросоюза, вышел из овета директоров МКПАО "Яндекс", сообщила интернет-компания.

В "Яндексе" подчеркивают, что персональные санкции ЕС в отношении Чачавы не распространяются на МКПАО и дочерние компании группы.

"Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании. "Яндекс" продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров", - добавили в компании.