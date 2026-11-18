Золото упало ниже $3800 за унцию впервые за 14 месяцев, медь на минимуме с июня

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на цветные и драгоценные металлы снижаются в среду на фоне укрепления курса доллара США.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex к 10:48 по московскому времени опускаются на 2,5%, до $3769 за унцию. Драгметалл торгуется ниже $3800 за унцию впервые с сентября 2025 года.

Фьючерсы на серебро снижаются в цене на 3,3%, до $45,82 за унцию, на платину - на 2,7%, до $1388,7 за унцию.

Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) дешевеют в ходе торгов на 1,5%, до $13027,5 за тонну. Ранее они падали до $13019 за тонну, минимума с 24 июня.

Цена алюминия в Лондоне опускается на 0,9%, до $2907,50 за тонну, цинка - на 1,3%, до $3627,5 за тонну.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет около 0,3% и находится вблизи максимума с марта прошлого года.

Поддержку доллару оказывают ожидания более существенного, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем накануне заявил, что регулятору, вероятно, потребуется поднять базовую процентную ставку еще несколько раз, чтобы взять под контроль высокую инфляцию.

В настоящее время рынок оценивает вероятность подъема базовой процентной ставки Федрезервом в декабре на 25 базисных пунктов (б.п.) в 95%, а шансы на ее подъем сразу на 50 б.п. - в 5%, по данным CME FedWatch.