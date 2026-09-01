Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2,9%, и оказалась максимальной с сентября 2023 года.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в валютном блоке в августе подскочила на 14,3% после подъема на 10,3% в июле из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Темпы роста цен на услуги снизились до 3% с 3,3%, на промышленные товары - выросли до 1,2% с 0,9%. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 1,2%, как и в июле.

Тем временем базовая инфляция (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, индекс CPI Core) замедлилась до 2,4% в годовом выражении с 2,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения июльской динамики.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 0,4% после подъема на 0,2% в июле.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за август будут обнародованы 17 сентября.