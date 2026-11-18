Brent остается в минусе и торгуется у $92,6 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе на данных Американского института нефти, показавших рост запасов энергоносителей в США за прошлую неделю.

По оценкам API, резервы нефти в стране увеличились на 5,3 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 351 тыс. баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

К 14:15 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (0,55%) до $92,63 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,07 (1,24%), до $84,94 за баррель.

Сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть. Силы обороны Бахрейна сообщили, что их ПВО перехватила атаки Ирана на территорию страны, где базируется Пятый флот ВМС США.

Иранская армия заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по используемой вооруженными силами США авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Удары были нацелены на американские беспилотные летательные аппараты и ракетные установки, размещенные на авиабазе. Чуть ранее Кувейт сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают массированную атаку беспилотников.

В среду также стало известно об атаке на судно ADNOC L&S в Ормузском проливе. Компания сообщила, что один из членов экипажа судна пропал, и еще 11 пострадали в результате этой атаки.

"Периодическое обострение ситуации в Персидском заливе стало привычным явлением за последние девять месяцев, и, в целом, влияние этого фактора на цены на нефть со временем ослабло, - отмечает аналитик Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. - Нефтяной рынок привык к подобным эпизодам, когда они не приводят к возобновлению полномасштабной войны".