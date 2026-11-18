Brent подешевела до $92,49 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов энергоносителей в США.

По оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,3 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 351 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 по московскому времени.

Сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть.

Силы обороны Бахрейна сообщили в среду, что их средства противовоздушной обороны перехватили атаки Ирана на территорию страны, где базируется Пятый флот ВМС США.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $92,49 за баррель, что на $0,65 (0,7%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,7 (0,76%), до $93,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,25 (1,45%), до $84,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,29 (0,34%), до $86,01 за баррель.

Накануне оба сорта подорожали на сигналах обострения конфликта между США и Ираном, несмотря на продолжение переговоров Тегерана с посредниками из Омана и Катара.

Во вторник иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне, а США ответили ударами по ракетной пусковой установке на иранском острове Кешм.