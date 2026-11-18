Монголия собрала рекордный за 36 лет урожай сельхозкультур

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Монголии общий объем собранного урожая по итогам уборочной кампании, предварительно, составил 1,4 млн тонн, что стало максимальным показателем с 1990 года, сообщает информагентство Montsame со ссылкой на министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Цагаанхуугийна Идэрбата.

"В мае и июне этого года непрерывные дожди и мокрый снег в некоторых сельскохозяйственных районах задержали посев на 5-7 дней и сбор урожая на 10-14 дней по сравнению с предыдущими годами. Однако обильные осадки в июне-сентябре стали основным условием для богатого урожая", - сказал он на заседании правительство.

Предварительно, было собрано 574,8 тысячи тонн зерновых и 394,3 тысячи тонн кормовых культур, 204,8 тысячи тонн овощей, 171,4 тысячи тонн картофеля и 57,7 тысячи тонн масличных культур.

Идрбат резюмировал, что этого урожая хватит для того, чтобы обеспечить внутренние потребности страны в данных сельхозкультурах в следующем году.