СПБ биржа ждет регистрации в ЦБ правил торгов криптовалютами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" направила в Банк России документы для запуска торгов криптовалютами, ждет их согласования, сообщил гендиректор площадки Евгений Сердюков.

"Банк России 22-го (ноября - ИФ) официально разрешает, но для того, чтобы мы стартовали торги, нужно, чтобы наши документы были тоже зарегистрированы", - сказал Сердюков журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

По его словам, биржа направила на регистрацию в ЦБ правила проведения торгов и клиринга. Также для запуска торгов необходимо получить лицензию расчетного цифрового депозитария, добавил Сердюков.

Глава "СПБ биржи" отметил, что в этом году ожидает "единичного" количества сделок с криптовалютами. "Я смотрю на готовность участников рынка к тому, чтобы активно обслуживать клиентов. Предполагаю, что все участники рынка, практически без исключения, в промышленные масштабы дадут сервис только в следующем году. Но реально заключаться сделки начнут уже в этом году", - пояснил он.

Согласно указанию ЦБ, российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать правила их проведения с регулятором.

"Московская биржа" ранее анонсировала планы запустить торги криптовалютами с 1 декабря.