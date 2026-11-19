"Манчестер Юнайтед" увеличил чистый убыток втрое в I финквартале

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Manchester United Plc, холдинговая компания английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", увеличила чистый убыток в первом квартале 2027 финансового года в три раза, при этом повысила выручку и подтвердила годовые прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 18,1 млн фунтов стерлингов ($23,81 млн) по сравнению с убытком в размере 6,6 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBITDA повысилась на 2,2%, до 27,5 млн фунтов.

Выручка увеличилась на 4,1%, до 146,1 млн фунтов.

Доход МЮ от продажи прав на показ матчей подскочил на 17,7%, до 35,2 млн фунтов, благодаря тому, что команда по итогам прошлого сезона получила право сыграть в Лиге чемпионов, главном клубном турнире Европы. Выручка от продажи билетов повысилась на 2,3%, до 26,8 млн фунтов. Выручка от коммерческой деятельности сократилась на 0,1%, до 84,1 млн фунтов.

Операционные расходы клуба составили 169,8 млн фунтов, снизившись на 2,5 млн фунтов.

Руководство подтвердило прогноз годовой выручки на уровне 740-760 млн фунтов, прогноз скорректированной EBITDA - на уровне 205-225 млн фунтов.

"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер лиги, одержав лишь одну победу в 10 матчах этого сезона. На фоне таких результатов руководство клуба приняло решение сменить главного тренера: вместо уволенного Майкла Каррика команду возглавил Маурисио Почеттино.

По итогам завершившегося на минувших выходных сезона клуб занял 3-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

Котировки акций Manchester United снижаются на 4,5% на предварительных торгах в четверг в Нью-Йорке.