OFAC продлило до 19 декабря лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 19 декабря истекающую 21 ноября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании.

При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

В лицензии разрешены операции, необходимые для поддержания деятельности или ее сворачивания, включая выполнение контрактов и других соглашений структур Lukoil International GmbH. Это разрешение действует до 00:01 по восточному времени США 20 февраля 2027 года.