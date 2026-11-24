"Газпром" с начала 2026 года нарастил мощности ГРС на 12 млрд куб. м

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" за 10 месяцев 2026 года нарастил мощности газораспределительных станций на 12 млрд куб. м, сообщает пресс-служба концерна по итогам заседания совета директоров, который заслушал информацию о ходе работ по газификации в регионах России.

Совет также держит на контроле ход проводимых работ по расширению мощностей магистральной инфраструктуры, включая реконструкцию "запертых" газораспределительных станций. Менеджмент отчитывается совету по этому вопросу два раза в год.

"Важное направление - увеличение производительности действующих газораспределительных станций (ГРС), мощности которых полностью задействованы. "Газпром" проводит реконструкцию и техническое перевооружение таких ГРС. Это позволяет увеличивать подачу газа действующим потребителям и подключать новых. В январе-октябре в 17 субъектах РФ компания провела модернизацию 28 ГРС. Их суммарная годовая производительность выросла на 12,4 млрд куб. м. Этот объем соответствует, например, годовому потреблению газа Самарской областью", - отмечается в релизе.

Газораспределительные станции служат для передачи газа из магистрального газопровода в системы местного газоснабжения, питающие населенные пункты и промышленные предприятия. Прямая передача невозможна из-за высокого давления в магистрали. Поэтому в технологических блоках ГРС осуществляется понижение давления газа до безопасного уровня (редуцирование), а также его дополнительная очистка при необходимости, подогрев и одоризация - придание специфического запаха, помогающего обнаруживать утечки.

В январе-октябре 2026 года "Газпром" газифицировал 136 населенных пунктов. Обеспечена возможность для подачи газа в 17,7 тыс. домовладений и на 79 котельных в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

В том числе в сентябре-октябре компания проложила 15 газопроводов к 19 деревням и селам. Среди наиболее крупных объектов - газопроводы к пяти деревням Моркинского района Республики Марий Эл и к двум деревням Кировского района Ленинградской области. В Марий Эл подключиться к газу смогут около 400 домовладений и две котельные, в Ленинградской области - 600 домовладений.

В Камчатском крае ведется сооружение газопровода для газификации ряда котельных Вилючинского городского округа. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Работы по развитию газоснабжения и газификации регионов выполняются в рамках пятилетних программ. На сегодняшний день такие программы подписаны с 73 субъектами РФ и рассчитаны на 2026-2030 годы.

Отдельным вопросом в повестке дня совета были газоснабжение и газификация Красноярского края. "В настоящее время Правительство Красноярского края продолжает разработку прогнозного топливно-энергетического баланса региона до 2035 года", - комментирует компания.

"Газпром" и Красноярский край к настоящему моменту работают в рамках плана-графика мероприятий по газификации региона до 2028 года. При отсутствии газотранспортной инфраструктуры для организации сетевого газоснабжения потребителей Красноярска "Газпром" проработал варианты автономной газификации с использованием сжиженного природного газа. Одновременно компания ведет подготовку к проектированию магистрального газопровода для подачи сетевого газа в Красноярск из единой системы газоснабжения России.

В январе 2024 года сообщалось, что, согласно генеральной схеме газоснабжения Красноярского края, газификация коснется 46 муниципалитетов края, а объем потребления составит 6 млрд куб. м в год.