"Т-Технологии" направили в "Циан" оферту на выкуп акций компании по цене 993,05 руб. за бумагу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" направила в МКПАО "Циан" добровольное предложение о покупке до 100% акций компании по цене 993,05 рубля за акцию, говорится в сообщении группы.

Срок принятия оферты - 90 дней с момента получения (с 25 ноября 2026 года по 24 февраля 2027 года включительно).

"Т-Технологии" планируют оплачивать акции "Циана" денежными средствами в безналичном порядке в рублях, допэмиссию акций группы для финансирования сделки проводить не собираются.

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже, - 38 млн 835,246 тыс. акций (50% + 1 акция). "В случае получения заявлений в отношении меньшего количества акций у МКПАО "Т-Технологии" не возникнет обязанность приобретать какие-либо акции в рамках добровольного предложения", - отмечается в материалах группы.

"Циан" сообщил, что сегодня пройдет заседание совета директоров, на котором планируется сформировать специальный комитет для предварительной оценки оферты. "Позднее состоится заседание, в рамках которого совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении рекомендации акционерам. О дате такого заседания мы сообщим дополнительно. Решение о продаже акций в рамках оферты каждый акционер принимает самостоятельно", - отмечает компания.

Акционеры "Циана" из недружественных юрисдикций могут принять участие в оферте в соответствии с действующими сейчас ограничениями, отмечается в материалах "Т-Технологий".

Ранее сообщалось, что акционеры "Циана" получат добровольное предложение "Т-Технологий" после того, как совет директоров компании примет рекомендации в его отношении.

"Т-Технологии" 6 ноября сообщили, что подготовили и направили на согласование в ЦБ добровольную оферту на выкуп до 100% "Циана" по 993,05 рубля за акцию (премия в размере 29,3% к рыночным котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября). Сделка интересна "Т-Технологиям" только в случае приобретения не меньше контрольной доли, отмечал ранее менеджмент группы.

Основным акционером "Т-Технологий" с долей 41,4% является "Интеррос" Владимира Потанина.

Основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков через подконтрольные организации является владельцем 37,5% МКПАО "Циан", следует из отчета компании за I полугодие 2026 года. Еще 8,14% у LBVF Investments Ltd основателя "Циана" Дмитрия Демина, 7% - у MM Asia Invest Ltd экс-главы проекта Максима Мельникова. В свободном обращении находятся 40% акций "Циана".