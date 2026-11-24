"ЛУКОЙЛ" перевел на свой баланс 6,45% акций НК от ликвидируемой "дочки"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" 23 ноября стал владельцем 44 млн 700 тыс. собственных акций, которые перешли нефтяной компании от ликвидируемого дочернего общества, сообщил эмитент.

"ЛУКОЙЛ" не уточнил, какая структура ранее была владельцем этого пакета.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" перевел на свой баланс 6,45% акций от ликвидируемой "дочки".

Акции АО, поступившие на его баланс, из квазиказначейских стали казначейскими. По закону у общества есть год на то, чтобы продать их или погасить.