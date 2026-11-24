Индекс Мосбиржи опустился до 2332 пунктов в отсутствие геополитических драйверов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник вернулся к снижению после закрытия игроками коротких позиций в начале недели, инвесторы предпочли сократить портфели на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и дождаться новостей на тему украинского урегулирования, а также публикации в среду данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи откатился в район 2330 пунктов, вернувшись к уровням прошлой пятницы.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2332,1 пункта (-2,1%), индекс РТС - 894,11 пункта (-2,1%). Из индексных акций лидировали в снижении бумаги "Аэрофлота" (-4,8%), "Газпрома" (-4,5%), "Эн+ груп" (-4,5%), "ВК" (-4,4%), "РусАла" (-4,2%), "НЛМК" (-4%), "Интер РАО" (-3,9%), "Полюса" (-3,8%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-3,8%); во "втором эшелоне" упали бумаги "Группы ЛСР" (-13,1%) на новостях об одобрении советом директоров вопроса о делистинге акций компании и прекращении публичного статуса.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 ноября, составил 82,1664 руб. (+1,76 копейки).