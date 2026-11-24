Рубль во вторник лишь незначительно опустился в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль незначительно опустился на нейтральном новостном фоне и слабых колебаниях нефти.

Определенную поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 30 ноября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,28 руб., что на 1,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 25 ноября на 1,76 копейки, до 82,1664 руб./$1, и понизил курс евро на 39,97 копейки, до 89,8818 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль нашел временный баланс и на этой неделе почти не меняется к основным валютам. Приближение налоговых выплат дает дополнительный приток валюты от экспортеров. Курс нацвалюты опирается на высокую выручку, сформированную по трехзначным ценам на нефть 1-2-месячной давности. В то же время текущий спад цен на нефть ниже $90 может оказывать давление на курс через ухудшение среднесрочных ожиданий по нему. Охлаждение геополитического оптимизма, сезонная активность импортеров и повышенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу также на стороне негативных факторов для российской валюты. В среду Росстат сообщит ИПЦ за октябрь и опубликует недельный отчет по инфляции. Высокие цифры подкрепят уверенность в монетарной паузе ЦБ, что с точки зрения рубля можно трактовать как фактор поддержки. Сильных движений краткосрочно не ждем. Доллар до конца недели может двигаться в пределах 80,5-82,5 руб., евро - 89-91 руб., юань - 12,1-12,4 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"На открытие торгов на Мосбирже юань подорожал на 4,4 копейки, до 12,31 рубля, а к 15:00 мск снизился до 12,29 рубля, оставшись на 2 копейки выше закрытия понедельника. Официальные курсы ЦБ на 24 ноября изменились в другую сторону. Доллар подешевел на 4 копейки, до 82,15 рубля, евро на 6 копеек, до 90,28 рубля. Эти курсы ЦБ установил еще накануне. До конца недели рубль может немного укрепиться. В понедельник, 30 ноября, компаниям предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДС и другие налоги, поэтому ближе к пятнице экспортеры могут увеличить продажу валютной выручки. По данным Минэкономразвития, в октябре Urals стоила в среднем $101,46 за баррель против $92,08 за баррель в сентябре. Часть выручки от октябрьских поставок может поступать на рынок с задержкой и поддерживать рубль сейчас. При этом к концу года импортеры обычно активнее покупают валюту, что может сдержать укрепление рубля", - рассказал "Интерфаксу" аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Цены на нефть немного опускаются во вторник вечером.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижаются на 0,18%, до $89,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,39%, до $79,85 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,5%, WTI - на 3,9%, завершив торги на минимумах с августа на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

Ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила в понедельник о возобновлении работы трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение "Шарара" с портом Эз-Завия. Этот нефтепровод был перекрыт в воскресенье "незаконной группой", и в результате компания была вынуждена сократить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передает агентство Fars. Танкеры находились "под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США", говорится в заявлении КСИР.

Банк России во вторник, 24 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 6,2 трлн рублей (при лимите 6,2 трлн рублей и спросе 7,714 трлн рублей) в среднем по ставке 14,08% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 17 ноября, ЦБ разместил 6,4 трлн рублей (при лимите 6,4 трлн рублей и спросе 7,672 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 8 базисных пунктов - до 13,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,04% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,2% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт и составила 14,52% годовых.