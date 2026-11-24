НТБ с 1 декабря на два часа увеличит время проведения товарных аукционов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) с 1 декабря 2026 года увеличивает время торгов в режиме биржевых товарных аукционов.

"Участники рынка получат два дополнительных часа для проведения биржевых операций с зерновыми и зернобобовыми, масличными (культурами - ИФ), мясом и мясной продукцией, а также сахаром и сахарной продукцией. Начало торгов переносится на 9:00 с 11:00 по московскому времени. Время окончания торгов остается прежним - 16:00 мск", - говорится в пресс-релизе биржи.

"Расширение времени торгов позволит клиентам более гибко выбирать время участия в товарных аукционах, а также повысит удобство работы на рынках НТБ заказчикам и участникам на всей территории России", - считают организаторы торгов.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время доступ к режиму товарных аукционов НТБ имеют почти 1,5 тыс. участников российского товарного рынка, это на 42% больше, чем годом ранее.

Совокупный объем торгов на биржевых товарных аукционах по итогам 10 месяцев 2026 года вырос на 36% и составил 1,5 млн тонн сельхозпродукции. В том числе было реализовано 918,1 тыс. тонн масличных культур (рост более чем в 1,6 раза), 71,8 тыс. тонн мяса и мясопродукции (почти в 4 раза), 465,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (на 10%), 7,3 тыс. тонн масложировой продукции (более чем в 17 раз).

НТБ запустила товарные аукционы в августе 2021 года. Сначала они касались пшеницы. Затем ассортимент продукции существенно расширился, в том числе и за счет продукции животноводства.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.