Миссия МВФ позитивно оценила высокие темпы роста экономики Узбекистана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Представители властей Узбекистана и Международного валютного фонда обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества по итогам работы миссии МВФ во главе с Яссером Абдихом.

Как сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Узбекистана, в ходе обсуждений особое внимание было уделено приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе вопросам укрепления макроэкономической стабильности и ускорения экономических реформ.

Также обсуждалось обеспечение последовательности денежно-кредитной и фискальной политики и устойчивого снижения инфляции, эффективная организация бюджетных процессов, оптимизация бюджетных показателей и совершенствование системы управления государственными финансами, развитие налоговой и таможенной политики, ускорение приватизации и расширение роли частного сектора в экономике.

"Представители Международного валютного фонда позитивно оценили экономическую стабильность и высокие темпы роста экономики Узбекистана. Кроме того, было отмечено, что, несмотря на глобальную неопределенность, основные макроэкономические показатели в стране укрепляются", - говорится в сообщении.

Миссия МВФ 16-24 ноября находилась в Узбекистане для проведения текущей оценки экономической ситуации, перспектив развития и приоритетов экономической политики.

МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2026 году на 7,8%, инфляцию на уровне 6,9%, дефицит счета текущих операций платежного баланса - 5,1% ВВП.