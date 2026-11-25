Brent подешевела до $90,11 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в среду на растущих опасениях избытка предложения на рынке, перевешивающих беспокойство трейдеров, связанное с продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $90,11 за баррель, что на $1,29 (1,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $2,03 (2,27%), до $91,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,38 (1,68%), до $80,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,88 (2,3%), до $82,05 за баррель.

Цены выросли накануне на сообщении о подрыве четвертого танкера в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.

Тегеран вновь пригрозил ужесточить контроль над Ормузским проливом до выполнения его требований, передает агентство Tasnim. Это показывает, что до урегулирования продолжающегося почти девять месяцев конфликта США и Ирана по-прежнему далеко.

Однако, несмотря на военные действия, экспорт нефти из стран Персидского залива в последние месяцы резко вырос, и Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток предложения на рынке уже в текущем квартале.

"В действительности ситуация больше напоминает состояние "ни войны, ни мира" с периодическими обострениями", - отмечает Роберт Ягер, директор направления энергетических рынков в Mizuho Securities USA. При таком сценарии следует ожидать, что избыток предложения станет определяющим фактором для рынка в ближайшие недели, говорит он.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 126 тыс. баррелей.