Узбекистан и Иордания подписали соглашение о преференциальной торговле для снижения пошлин на 300 товаров

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Иордания заключили соглашение о преференциальной торговле, предусматривающее снижение таможенных пошлин в отношении 300 товарных позиций, что будет способствовать увеличению товарооборота до $500 млн, сообщила пресс-служба президента республики по итогам визита Шавката Мирзиёева в Иорданию.

Как отмечается, на узбекско-иорданском бизнес-форуме в Аммане 24 ноября Мирзиёев обозначил пять приоритетных направлений для развития партнерства между двумя странами.

В частности, в текстильной отрасли предлагается создать совместное производство в специальной экономической зоне в Акабе с использованием узбекистанских материалов и поставлять готовую продукцию на рынки третьих стран.

Вторым направлением является горнодобывающая отрасль. Иорданские инвесторы приглашены к участию в проектах по переработке критически важных минералов.

Третьим направлением является фармацевтика. Мирзиёев призвал совместно локализовать выпуск лекарственных препаратов и наладить трансфер технологий, а также выразил готовность создать условия для партнеров в Tashkent Pharma Park.

Четвертое направление - сотрудничество в химической промышленности, включая совместное производство минеральных удобрений, пищевых добавок, бытовой химии и средств для защиты растений.

Пятое направление - АПК. В этом направлении Узбекистан предлагает Иордании создание совместных агропромышленных кластеров, развитие семеноводства, садоводства и животноводства.

В рамках B2B-программы форума обсуждались перспективы реализации совместных проектов в кожевенной и пищевой отраслях, электротехнике, производстве стройматериалов, логистике и телемедицине. Также было анонсировано проведение следующего узбекско-иорданского бизнес-форума в Ташкенте в марте 2027 года.

Как сообщалось, президент Узбекистана 23-24 ноября находился с государственным визитом в Иордании, где были подписаны 19 документов.