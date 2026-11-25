"Газпром экспорт" подал в суд РФ иск к SEFE об исполнении обязательств по договорам поставки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Оператор экспортных поставок "Газпрома", ООО "Газпром экспорт", подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к SEFE Energy GmbH, сообщается в арбитражной картотеке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", иск относится к категории "исполнение обязательств по договорам поставки товаров".

Группа SEFE (Securing Energy for Europe) ранее назвалась Gazprom Germania и была взята под контроль властями ФРГ.