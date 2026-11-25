Чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО за 10 месяцев выросла на 38% до 96,9 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" увеличило чистую прибыль по МСФО за 10 месяцев 2026 года на 38% в годовом выражении до 96,9 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"За десять месяцев ДОМ.РФ заработал 538 руб. на акцию. По итогам года ожидаем более 650 руб. прибыли на акцию и планируем направить на дивиденды не менее половины чистой прибыли", - заявил заместитель генерального директора - финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян, чьи слова приводятся в сообщении.

Прогноз компании на 2026 год предполагает чистую прибыль на уровне 117 млрд рублей.