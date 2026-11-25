ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,1% ко второму кварталу, по окончательным данным Destatis.

Предварительно сообщалось о повышении на 0,2%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ждали пересмотра оценки.

Государственные расходы выросли на 0,3%, потребительские расходы - на 0,1%. При этом капвложения сократились на 1,2%.

Экспорт товаров и услуг уменьшился на 1%, импорт - на 1,4%.

Рост ВВП ФРГ в июле-сентябре в годовом выражении составил 1,1%, что является максимальным подъемом за четыре года. Ранее было объявлено о повышении на 1,2%, и эксперты не ожидали пересмотра.

Для сравнения: во втором квартале ВВП Германии увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1% в годовом сравнении.

Предварительные данные о динамике ВВП за четвертый квартал будут опубликованы 29 января.