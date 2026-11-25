Силуанов заявил, что бюджет РФ должен быть готов к возможному снижению цен на нефть

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Конструкция федерального бюджета РФ должна обеспечивать его устойчивость, в том числе в случае снижения цен на нефть в результате нормализации ситуации на Ближнем Востоке, которое является вполне вероятным сценарием, полагает вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что более 35 тыс. санкций в отношении России введено, поэтому нам надо иметь надёжные, устойчивые финансы, финансовый щит, как мы говорим. Поэтому когда формировали бюджет, то учитывали параметры нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть - $50 за баррель. В этом году $59 за баррель. Мы резко понизили эту планку с тем, чтобы быть менее зависимыми от цен на нефть", - сказал он, выступая на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

Министр отметил, что если внешняя конъюнктура будет благоприятной, будет пополняться Фонд национального благосостояния. "Но если цены на нефть будут снижаться, а такие предпосылки есть в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объёмы нефти будут поступать на рынки, и, соответственно, цены будут меняться. Поэтому бюджет должен быть готов и к таким сценариям. Мы необходимые решения на этот счет приняли", - отметил Силуанов.

Помимо устойчивости к внешним факторам, предусмотренное на ближайшую трехлетку снижение дефицита бюджета будет, как ожидается, оказывать нормализующее влияние и на внутренний финансовый рынок, сказал министр. По его словам, сейчас, хотя инфляция снижается, ключевая ставка составляет 14%, и Минфин заимствует на рынке под 16,5-17%.

"Это о чём говорит? О том, что инвесторы, конечно, ожидают более сбалансированного бюджета, более низких параметров дефицита бюджета. И когда мы говорим о том, что да, в текущем году мы ожидаем более низких параметров, чем планируемый дефицит бюджета, не 3,2% (ВВП, как прогнозировалось в сентябре - ИФ), а около 3%, может, даже и ниже, тем не менее инвесторы закладывают определённые высокие доходности и риски при приобретении наших бумаг", - сказал Силуанов. В свою очередь это влияет и на корпоративные размещения, так как стоимость денег на рынке ориентирована на государственные заимствования, отметил он.

"Поэтому нам необходимо давать сигнал нашим покупателям бумаг, бизнесу, что мы будем снижать дефицит бюджета, соответственно, и контролировать более жёстко объёмы участия РФ на финансовом рынке", - пояснил министр. Это даст возможность в дальнейшем и снижать ключевую ставку Центральному банку, и, соответственно, уменьшать доходность по государственным ценным бумагам, а значит, и снижать стоимость денег в экономике для бизнеса в целом, сказал Силуанов.