Узбекистан подготовит проекты в сфере туризма на $11 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана в ближайшее время начнет работу над подготовкой региональных туристических проектов на общую сумму $11 млрд, сообщил вице-премьер Жамшид Ходжаев.

Ходжаев в соцсети написал, что провел встречу с предпринимателями и инвесторами, действующими в сфере туризма.

"Узбекистан за 10 месяцев 2026 года принял 11,6 млн туристов, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туристических услуг выросли почти в 1,5 раза - до $6,1 млрд. В ближайшее время начнется работа над региональными туристическими проектами общей стоимостью $11 млрд", - отметил он.

По его словам, Узбекистан планирует разработать мастер-планы для 34 туристических объектов в 2026-2027 годах, чтобы инвесторы могли приступить к реализации проектов. Медицинский туризм и кинотуризм определены как перспективные новые направления для инвестиций.

Ходжаев добавил, что власти Узбекистана нацелены довести количество отелей международных брендов до 100.

"По итогам обсуждения мы поручили соответствующим министерствам и комитетам проработать вопросы и предложения, поднятые представителями бизнеса. Мы будем работать с ними над устранением барьеров, обозначенных предпринимателями, и содействовать запуску проектов", - отметил вице-премьер.