Чистая прибыль РЖД по МСФО выросла за 9 месяцев в 3,5 раза, до 86,2 млрд руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО выросла за 9 месяцев 2026 г. в 3,5 раза и составила 86,2 млрд руб. против 24,9 млрд руб. за тот же период годом ранее, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2026 г. составил 1 трлн 21,9 млрд руб. с ростом к прошлогоднему показателю на 26,5%, рентабельность по EBITDA увеличилась до 32,1% против 29,9% годом ранее.

Суммарные доходы холдинга РЖД за 9 месяцев выросли на 17,5%, до 3 трлн 178,9 млрд руб. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 2 трлн 150,2 млрд руб. (+11,9% к 9 месяцам 2025 г.), доходы от пассажирских перевозок - 413 млрд руб. (+10,2%).

Операционная прибыль РЖД выросла за отчетный период на 34,8% и составила 584,6 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,1%, до 2 трлн 594,3 млрд руб.

Суммарные активы холдинга РЖД за 9 месяцев 2026 г. возросли на 5,3% и по состоянию на 30 сентября 2026 г. составили 11 трлн 34,3 млрд руб.

Специфика бизнес-модели РЖД предполагает, что значительная часть платежей и поступлений традиционно приходится на IV квартал из-за сезонного фактора и сроков закрытия работ, что может приводить как к техническому росту, так и к снижению отдельных финансовых показателей, влияющих на результаты по итогам всего года, поясняет компания.

Результаты работы холдинга РЖД включают показатели деятельности 175 организаций и учреждений.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г., 100% акций компании принадлежит государству.