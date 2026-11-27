Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на 2027-2029 годы

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов".

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. - 45,83 трлн руб., в 2029 г. - 48,62 трлн руб. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП) в 2027 г., 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2028 г. и 5,25 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2029 г.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, бюджетная политика будет формироваться в логике "бюджетных правил", которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

Ко второму чтению в документ были внесены изменения за счет перераспределения средств внутри бюджета. Так, предполагается выделение российской кредитной организации субсидии в размере 20 млрд рублей. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов по сохранению льготной ставки по кредиту, который был выдан "российской организации сектора электронной коммерции". Как следует из документа, кредит предназначен на реализацию программы капитальных инвестиций. На субсидию заложено 9 млрд рублей в 2027 году, 7 млрд рублей в 2028 году и 4 млрд рублей в 2029 году. "Это поддержка уплаты процентов российских организаций электронной коммерции", - пояснял ранее на заседании профильного комитета в Госдуме первый замминистра финансов Павел Кадочников.

Поправками, в частности, вводится новая субсидия ОАО "Российские железные дороги" в размере 20 млрд руб. в 2027 году на частичную компенсацию операционных расходов локомотивного комплекса, понесенных в 2026-2027 годах по грузовым перевозкам. Кроме того, на 3 млрд руб., до 11,1 млрд руб., увеличены субсидии на 2027 год для РЖД, ФГУП "Крымская железная дорога" и ФГУП "Железные дороги Новороссии" на возмещение потерь в доходах от льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции.

В закон также включена норма, позволяющая правительству РФ в 2027 году направлять средства в пределах поступлений от нового авиапромышленного сбора на поддержку производства, поставки и эксплуатации отечественных самолетов. Как сообщалось, Минпромторг подготовил пакет законопроектов о введении такого сбора: он составит 500 руб. с пассажира рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. - иностранных.

Еще одним новым источником дополнительных средств для нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" станут доходы бюджета от увеличения размера ставок для расчета разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра с 2027 года.

Поправками также увеличены субсидии лизинговым компаниям на компенсацию скидки по авансовому платежу по договорам лизинга колесных транспортных средств: в 2027 году на эти цели будет направлено 20,9 млрд руб. вместо 17,1 млрд руб., в 2028 году - 24,8 млрд руб. вместо 14,3 млрд руб., в 2029 году - 29 млрд руб. вместо 4 млрд руб.

Финансирование программы льготного автокредитования увеличено двумя поправками. Поправка правительства РФ добавляет на субсидии банкам по кредитам физлицам на покупку автомобилей 2,5 млрд руб. в 2027 году и 3 млрд руб. в 2028 году, до 9,5 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Поправка группы депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко предусматривает еще 4,1 млрд руб. в 2027 году, 6,8 млрд руб. в 2028 году и 7,5 млрд руб. в 2029 году.

Субсидии российским производителям химической продукции на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок составят 2 млрд руб. в 2027 году, 4,3 млрд руб. в 2028 году и 13,8 млрд руб. в 2029 году. На 2029 год объем увеличен почти вдвое: в первоначальной редакции было 7 млрд руб.

Кроме того, вводится новая субсидия российским организациям на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок на литий-ионную продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд руб. в 2027 году, 5,7 млрд руб. в 2028 году и 7,8 млрд руб. в 2029 году.

Бюджету Мордовии в 2027 году предусмотрена субсидия в размере 5,8 млрд руб. на софинансирование мероприятий по созданию производства преформ для производства оптического волокна.

Субсидии российским организациям на возмещение расходов на морские перевозки грузов в Калининградскую область "в условиях внешнего санкционного воздействия" продлены на 2028-2029 годы. В первоначальной редакции бюджета на эти цели предусматривалось 6 млрд руб. только на 2027 год.

Господдержка Росэксимбанка в рамках льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции на 2027 год увеличена на 1 млрд руб., до 8,4 млрд руб. Субсидии ПАО "ДОМ.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам юрлицам и ИП на работы по сохранению объектов культурного наследия составят 0,3 млрд руб. в 2027 году, 1,5 млрд руб. в 2028 году и 3 млрд руб. в 2029 году.

Субсидии регионам на комплексное развитие сельских территорий на 2027 год выросли с 14,9 млрд руб. до 36,3 млрд руб. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса на 2027 год выросла на 6,5 млрд руб., до 12,2 млрд руб.

АО "Почта России" в 2027 году получит 5 млрд руб. в виде взноса в уставный капитал на модернизацию отделений связи в сельской местности и труднодоступных районах.