Минфин РФ предложил ставку пошлин на морепродукты из недружественных стран в размере 35%

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает ставку импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран в размере 35%.

"Мы подготовили проект постановления правительства об увеличении импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран (...) Подготовили проект постановления, сейчас находится на согласовании в ведомствах, ставку этих пошлин предлагается увеличить до 35%, сейчас ее нет, будет 35%", - сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу.

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