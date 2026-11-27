ЕС направит десятки миллиардов евро на сокращение зависимости от США в обороне

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обираются направить еще десятки миллиардов евро на укрепление военного потенциала союза с целью добиться больше самостоятельности от США в вопросах обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их данным, ЕС готовит десятки миллиардов евро в кредитах и грантах для замены военных средств США, поскольку Европа желает сократить свою опору на Вашингтон. Речь идет о технических и логистических возможностях, нужных для ведения крупномасштабного конфликта. Однако размер финансирования не определен; окончательные контуры программа примет после дискуссий ее разработчиков со странами ЕС и НАТО. Кроме того, во внимание примут, какие силы США оставят в Европе, а какие выведут.

Источники агентства уточнили, что новая программа начнет действовать со второй половины 2027 года, средств в нее поступят в том числе из долгосрочного союзного бюджета (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы.

Эта инициатива придет на смену финансовому механизму Евросоюза для оборонных целей SAFE (Security Action for Europe) с бюджетом 150 млрд евро, который должен был удовлетворить ряд оборонных потребностей ЕС до вступления в силу долгосрочного бюджета. Но, по данным агентства, 21 млрд евро из пакета долгосрочных кредитов SAFE так и не был востребован.

Ожидалось, что в новом бюджете на оборону выделят 130 млрд евро, половина средства была бы зарезервирована на стратегические возможности.

Ранее в ЕС выделили приоритетные сферы для совместного оборонного финансирования - ПРО и ПВО, разведка, наблюдение и рекогносцировка. Однако, по информации Bloomberg, пока страны Евросоюза успехов не добились из-за отсутствия достаточного финансирования.

В ночь на 27 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать долгосрочный союзный бюджет на 2028-2034 годы. Следующая попытка добиться результата состоится на саммите 17-18 декабря.

Глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя проект бюджета, который он представил 21 ноября, в частности, указал, что "финансирование конкурентоспособности увеличивается на 120%, а финансирование обороны - на 232%.