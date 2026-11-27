ВТБ будет стараться завершить SPO и закрыть сделку с RWB до конца года

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ финализирует сделку по покупке доли в финтех-активах группы RWB, надеется устранить некоторые нюансы к моменту завершения процедуры реализации преимущественного права, срок которой истекает 30 ноября, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки банк привлекает финансирование на рынке через SPO. Банк по открытой подписке может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона.

С 13 ноября банк запустил процедуру реализации преимущественного права приобретения акций, которая завершится 30 ноября. Цена покупки по преимущественному праву также составляет 87 рублей за бумагу.

"Еще какое-то время уйдет на обработку заявок, поэтому результаты реализации преимущественного права мы сможем дать через 2-3 дня. Запуск процедуры преимущественного права означает, что во многих вопросах мы с партнером продвинулись и их финализируем. На текущий момент все еще остаются некоторые нюансы, которые мы надеемся устранить к завершению процедуры реализации преимущественного права. В целом мы будем стараться до конца года завершить и процедуру дополнительной эмиссии, и приобретение доли в финтех-активах группы RWB. Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними. Никаких изменений не планируется ни в составе якорных инвесторов, ни в цене, ни в ожидаемой сумме привлечения", - заявил первый зампред ВТБ.

"Ключевым моментом после премправа будет запуск размещения. Оно будет сигналом того, что стороны достигли всеобъемлющего соглашения. Мы предполагаем, что между объявлением результатов реализации премправа и запуском размещения будет временной лаг. Мы видели, что акции позитивно отреагировали на публикацию сущфакта о преимущественном праве. Мы связываем это с ожиданиями инвесторов о завершении допэмиссии и появлении ясности о том, сколько дополнительных акций будет выпущено, как изменится прибыль на одну акцию - как прообраз базы для будущих дивидендов. Поэтому скорое разрешение неопределенности по знаменателю "чистая прибыль на акцию" для расчета потенциального дивиденда на акцию является позитивным фактором для наших акционеров. Любое искоренение неопределенностей воспринимается позитивно", - добавил он.

По словам Пьянова, окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения.

"Разница между ценой размещения и сегодняшней ценой акции на бирже большая, поэтому мы не ожидаем широкого участия розничных инвесторов. Объем станет известен после размещения, мы ориентируемся на 300-400 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.