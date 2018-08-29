Кудрин выступил против уголовной ответственности за дискриминацию людей предпенсионного возраста

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сомневается в необходимости введения уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста.

"Я, скорее, сомневаюсь, что нужно вводить уголовную ответственность за ограничение или дискриминацию людей предпенсионного возраста", - сказал Кудрин в эфире телеканала НТВ. По его словам, большинство людей в пенсионном возрасте первые 2-3 года продолжают работать, их никто не имеет права уволить без определенной процедуры и законных оснований.

"Тем более, если пенсионный возраст еще не наступил, можно отстаивать в суде свои права, сохранять свое рабочее место. Все эти нормы закона и практика сохранится", - отметил глава СП.

Он добавил, что то, что дискриминация происходит именно по возрасту, сложно доказать в суде.

"В связи с этим я считаю, что скорее будут работать экономические стимулы, которые (президент России Владимир) Путин тоже поручил проработать правительству, чтобы был стимул сохранять на рабочем месте человека, и я считаю, что административные меры тоже могут играть роль: есть Роструд, есть законодательство, и уже в последнюю очередь это судебная система и какое-то возможное уголовное наказание", - сказал Кудрин.

"Я считаю, что к уголовной мере будут очень редко прибегать, есть достаточно проработанные каждодневно испытываемые меры защиты прав граждан по поводу увольнения по любому поводу, в данном случае, по условию, связанному с возрастом", - отметил он.

Путин в среду в телеобращении в связи с готовящейся пенсионной реформой заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.