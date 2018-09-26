Экономика

"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов

Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центры

"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Фото: ТАСС, Виталий Тимкив

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" откажется от развития гипермаркетов, часть магазинов большой площади будут ребрендированы в магазины нового формата "Семейный плюс".

"Мы не предполагаем развития реального гипермаркета. Сегодня в "Магните" из всего нашего портфеля есть всего семь гипермаркетов с торговой площадью свыше 4,5-5 тысяч квадратных метров. Мы их переформатируем в торгово-развлекательные центры на базе своего (магазина) "Семейного плюс", - сообщила гендиректор "Магнита" Ольга Наумова на Дне инвестора компании в среду.

По ее словам, формат "Семейный плюс" планируется создать на основе существующего формата супермаркетов "Семейный Магнит".

"Мы начали работать над новым уровнем редизайна супермаркетов, новый CVP с расширенным ассортиментом и другим клиентским впечатлением сегодня есть. К сожалению, не в Москве - в наших любимых региональных точках. На основании этого формата мы формируем расширенный супермаркет, супермаркет с дополнительными сервисами, дополнительными предложениями", - сказала Наумова.

"Если мы посмотрим на формат супермаркетов и гипермаркетов, на большие форматы, мы сфокусируемся именно на супермаркетах, где мы видим наибольший рыночный потенциал", - отметила она.

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Теги: Магнит

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