"Магнит" начал обратный выкуп акций

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" проведет выкуп собственных акций для вознаграждения сотрудников с 5 сентября по 28 декабря.

"Реализация программы начнется 5 сентября 2018 года и завершится не позднее 28 декабря 2018 года", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, объем программы buyback составит до 16,5 млрд рублей.

Договор о реализации программы АО "Тандер" (операционная "дочка" ритейлера) заключило с ООО "Ренессанс Брокер".

"Ренессанс" будет выкупать обыкновенные акции ПАО "Магнит" на "Московской бирже" за свой счет и от своего имени (т.е. в качестве принципала) и затем продавать их "Тандеру" по цене, привязанной к средней цене акций на бирже за период выкупа, определенной в соответствии с условиями, согласованными между сторонами. Брокер будет принимать решения о совершении торговых операций независимо от ритейлера.

"Единственная цель программы - обеспечить наличие у "Тандера" достаточного количества акций для выполнения обязательств по передаче акций, которые могут возникнуть в рамках запланированной долгосрочной программы поощрения работников", - говорится в сообщении.

Точное количество бумаг, которые выкупит ритейлер, будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры. Максимальная цена приобретения одной акции составляет 4,93 тыс. рублей (определена как цена закрытия торгов на "Московской бирже" 20 августа плюс 20%).

Ритейлер профинансирует buyback за счет свободного денежного потока.

"Магнит" в феврале сообщил, что планирует рассмотреть возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 году. Предполагалось, что часть выкупленных акций будет использована для долгосрочного стимулирования менеджмента. Бывший гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан говорил, что объем программы buyback может составить около $200 млн.

В феврале также было объявлено о продаже основателем компании Сергеем Галицким 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ . Сделка была закрыта в марте. В мае ВТБ продал 11,8% группе Marathon Александра Винокурова.

В июле совет директоров ритейлера одобрил программу мотивации и KPI для ключевых сотрудников. Долгосрочная программа мотивации вводится для обеспечения роста стоимости акций ПАО "Магнит" в течение пяти лет и удержания ключевых сотрудников. Предполагается, что в программе будут участвовать не более 50 человек - ключевые менеджеры уровней CEO -1, -2 и -3, чья работа оказывает наибольшее влияние на результаты ритейлера. Размер выплат будет зависеть от финансовых показателей, срока работы и объема ответственности сотрудника за достижение результата.

Цели "Магнита" - возвращение лидерства по выручке и первое место по стоимости компании среди российских ритейлеров, говорило руководство сети.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (16,96 тыс. на конец июня). Выручка по итогам первого полугодия - 595,3 млрд рублей.