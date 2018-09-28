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Brent поднялась выше $82 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 по московскому времени составляет $82,04 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на $0,01 (0,01%) - до $72,13 за баррель. На этой неделе Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 1,8%.

Цены на нефть поднялись до уровней 2014 года на сигналах того, что страны ОПЕК не намерены быстро наращивать добычу, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок из Ирана после введения второго раунда американских санкций в отношении этой страны в ноябре текущего года.

National Iranian Oil Co. предварительно оценивает сокращение поставок нефти из страны в этом месяце до 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,3 млн б/с в июне, сообщают источники издания.

Глава Total Патрик Пуяннэ в интервью агентству Bloomberg заявил, что цена на нефть, по его мнению, может достигнуть $100 за баррель. Факторами, толкающими цены на нефть к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы, отметил Пуяннэ. По его мнению, Саудовская Аравия не сможет быстро нарастить поставки нефти на рынок.

США также не намерены принимать меры для увеличения поставок нефти на мировой рынок. Министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что Штаты не намерены прибегать к стратегическим резервам, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка.

Продажа нефти из стратегических резервов США оказала бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал Перри.

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Теги: Brent

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