Главные новости
В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ миреСМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле СкрипалейЭкономикаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Экономика

Нефть WTI подорожала при стабильной Brent на уровне $81,7 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок скорее всего вырастут по итогам текущей недели, причем для WTI это станет третьим недельным подъемом подряд.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 по московскому времени подешевели на $0,02 (0,02%) - до $81,7 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,38 (0,47%) и составляла на закрытие $81,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу выросли на $0,13 (0,18%) - до $72,25 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,55 (0,77%), завершив торги на отметке $72,12 за баррель.

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.

Некоторые аналитики и представители нефтегазового сектора указывают на возможность взлета нефтяных котировок до $100 за баррель, в том числе из-за вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана, а также проблем с поставками из ряда других стран.

В миреЖесткие санкции США против Ирана и его партнеров вступят в силу 4 ноябряЧитать подробнее

Четвертый квартал станет самым напряженным кварталом более чем за 10 лет с точки зрения баланса спроса и предложения сырья из-за резкого сокращения поставок нефти из Ирана, прогнозирует Energy Aspects.

"Наши последние исследования свидетельствуют, что экспорт Ирана в ноябре может сократиться до менее 1 млн б/с", - говорится в обзоре. Таким образом, поставки могут снизиться почти на 2 млн б/с по сравнению с апрельским уровнем (2,85 млн б/с), а это еще не заложено в котировки.

Эксперты ранее обсуждали возможность того, что США могут прибегнуть к продаже нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия нового раунда антииранских санкций, вступающих в силу в начале ноября. Однако министр энергетики США Рик Перри на этой неделе заявил, что страна не намерена прибегать к продаже нефти из запасов для того, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка. Это оказало бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал он.

Экспорт иранской нефти на мировой рынок с апреля текущего года уже упал на 35%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть

Новости по теме

Экономика
Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниямиПодробнее
 ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно, четвертое, повышениеПодробнее
 Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
 Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
 Суд признал банк "Югра" банкротомСуд признал банк "Югра" банкротом
Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладовПодробнее
 "АвтоВАЗ" проведет делистинг"АвтоВАЗ" проведет делистинг
Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализацииПодробнее
 Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"
Зарубежные фирмы проявляют интерес к технологиям российской алюминиевой компании, но дают понять, что пока санкции в силе, они не смогут сотрудничатьПодробнее
 Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"
К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ миреСМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле СкрипалейЭкономикаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаВ миреСША останутся в Сирии до ухода оттуда ИранаВ миреГлавы МИД семи стран призвали к выработке новой сирийской конституцииВ РоссииКремль прокомментировал расследование о Боширове-Чепиге

В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов пятницы

Трамп похвалил выступление обвиненного в домогательствах кандидата на пост судьи Кавано

В Японии отменили 260 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

Нефть WTI подорожала при стабильной Brent на уровне $81,7 за баррель

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

В России собрались изменить формулу расчета пенсий

В России собрались изменить формулу расчета пенсийВозможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отменена Подробнее

Работы в трех ЖК обанкротившегося Urban Group начнутся в октябре

Более половины покупок по системе tax free совершили китайцы

Сто жителей ДНР отравились из-за дезинфекции питьевой воды марганцем

Кандидат на выборах в Приморье Тарасенко сообщил о дальнейших планах

Жительница Хабаровска подарила свою дочь и стала фигурантом уголовного дела

Глава МИД Ирана отверг обвинения израильского премьера в разработке ядерного оружия

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка БТФ

В России стартуют продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max

Задержан подозреваемый в убийстве журналистки в Астане

Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники

Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздникиЗа два последних года против растратчиков государственных средств в Китае завели 989 дел Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');