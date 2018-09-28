Экономика

ФАС возмутилась рекламой Burger King, увидев в ней отсылку к блокаде Ленинграда

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Петербургское управление ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела по факту нарушения законодательства о рекламе сетью ресторанов быстрого питания Burger King, запустившей в Петербурге рекламную акцию со слоганом "Ты не умрешь с голоду в этом городе" на английском языке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация об акции поступила из СМИ. Реклама, распространяемая сетью общепита, содержала слоган "You won't starve to death in this city", что в переводе на русский язык означает "Ты не умрешь с голоду в этом городе".

"Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения закона о рекламе", - приводит пресс-служба слова руководителя УФАС Вадима Владимирова.

Владимиров и сотрудники управления как граждане Петербурга возмущены такой рекламой, отмечает управление.

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Теги: ФАС, Burger King

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