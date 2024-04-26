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МосБиржа назначила повторное годовое собрание акционеров на 31 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московской биржи назначил проведение повторного собрания акционеров на 31 мая в форме заочного голосования, говорится в сообщении биржи.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 25 апреля, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, был составлен 2 апреля.

Ранее набсовет рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию, направив на выплату 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли биржи по МСФО за 2023 год.

По закону "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, для повторного собрания кворум снижается до 30% голосов акций.

Акционерами Московской биржи являются 496,4 тыс. физических и более тысячи юридических лиц. Основными акционерами по состоянию на июнь 2023 года были Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%).

Московская биржа
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