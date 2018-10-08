"Победа" анонсировала "очень большую" прибыль по итогам 2018 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в 2018 г. ожидает "очень большую" прибыль по итогам 2018 года, заявил гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас в "Победе" все хорошо. Мы не можем пока огласить финансовые результаты за 2018 г., но можно точно сказать, что у нас будет очень большая прибыль", - сказал он.

По словам топ-менеджера, это обусловлено тем, что компания "очень гибко" и оперативно реагирует "на все рыночные изменения". "Да, растет (цена на - ИФ) топливо - значит, надо где-то повышать доходность, а где-то снижать свои издержки в других областях", - заявил Калмыков, добавив, что перевозчик вводит дополнительные платные услуги и дифференцирует цены на существующие услуги, "чтобы получить максимальную выручку".

В августе со ссылкой на презентацию к телефонной конференции группы "Аэрофлот" для инвесторов сообщалось, что авиакомпания "Победа" в I полугодии 2018 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 56,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до символических 175 млн руб.

Выручка компании при этом выросла на 66,1%, до 13,7 млрд руб.

За отчетный период "Победа " перевезла 3,2 млн человек, что на 50,8% больше, чем год назад.