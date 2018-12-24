Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по компенсации за налоговый маневр

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ - мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) - решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Его слова приводит госагентство БелТА.