Кабмин РФ ответил на слова Лукашенко о договоренности по налоговому маневру

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве опровергли информацию из Минска о договоренностях по выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ.

"Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе российского кабинета министров в связи со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о достижении договоренностей по компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что "договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос". "Именно это сейчас и происходит", - добавили там.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ - мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) - решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Его слова приводит госагентство БелТА.

По налоговому маневру стороны Белоруссия и Россия рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Белоруссии или прямой межбюджетный трансферт. В Минске рассчитывали на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшем 13 декабря в Бресте заседании союзного совмина озвучил новую позицию российской стороны, которая предусматривает готовность Минска к "глубокой интеграции" перед решением о предоставлении со стороны РФ дальнейших преференций.

Лукашенко расценил такую позицию как угрозу суверенитету Белоруссии.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.