Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

"Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах", - отметили в пресс-службе.

Ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с Путиным будет налоговый маневр.

7 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. "Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Песков.

6 декабря в ходе заседания евразийского экономического совета Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области).

На это Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.