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Силуанов заявил, что Россия не обещала Белоруссии компенсаций из-за налогового маневра

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр в нефтегазовой отрасли - внутреннее дело России.

"Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", - заявил журналистам в пятницу вечером первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, 13 декабря в ходе заседания Совмина Союзного государства тема компенсаций Белоруссии рассматривалась. "Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются. Необходимо придать новый импульс нашим отношениям в рамках ранее достигнутых договоренностей", - заявил Силуанов.

Переговоры с переменным успехом

Отношения между Россией и ее ближайшим союзником никогда не были безоблачными: периодически между двумя государствами возникают конфликты по различным экономическим вопросам, которые зачастую сопровождаются резкими комментариями белорусского президента Александра Лукашенко. Очередную фазу охлаждения отношения между Москвой и Минском прошли в августе, она завершилась заранее не анонсировавшейся встречей Владимира Путина и Лукашенко в Сочи.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.

Стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Белоруссии или прямой межбюджетный трансферт. В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Годовой баланс поставок нефти из России в Белоруссию составляет 24 млн тонн, но фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года. Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Белоруссия будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

На фоне переговоров по спорному вопросу в декабре в публичном пространстве вновь стали появляться сигналы о проблемах во взаимоотношениях двух стран. В ходе заседания Евразийского экономического совета 6 декабря Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб. м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

На следующей неделе в ходе встречи с белорусской делегацией вице-премьер РФ Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства". Этот же тезис вскоре озвучил Силуанов.

"Договорились рассмотреть этот вопрос (о компенсациях - ИФ) в более широком формате. На уровне правительства", - сказал он 13 декабря в Бресте. Он отметил, что такой формат предполагает обсуждение не только налогового маневра, а более широкого круга тем, связанных со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".

В пятницу президент Белоруссии Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с российским коллегой Путиным, как ожидается, будет налоговый маневр.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, в свою очередь, заявил, что правительство России отказалось обсуждать компенсацию Минску за налоговый маневр. "В августе-ноябре говорили о расчетах. Но дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказ от обсуждения - ИФ)", - сказал он.

Накануне стало известно, что Минфин Белоруссии оценивает потери бюджета страны в 2019 году чуть более чем в $300 млн из-за начала реализации в РФ налогового маневра.

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Теги: Белоруссия, Антон Силуанов

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