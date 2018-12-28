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ЧТПЗ оказался в числе победителей скандальной закупки труб для газопровода с Харасавэя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) оказался в числе победителей и в конечном счете контрактантов скандальной закупки труб для газопровод-подключения Харасавэйского газоконденсатного месторождения.

"Газпром" раскрыл информацию о заключении двух контрактов с ЧТПЗ на поставку 66,04 тыс. тонн труб на сумму 6,09 млрд рублей. Пока нет данных, кому присужден крупнейший лот - на поставку 60,314 тыс. тонн труб на 5,562 млрд рублей. Итоги закупки по этому лоту были подведены на неделю позже упомянутых выше.

В октябре запрос предложений на поставку труб для этой стройки выиграл воронежский завод "Лискимонтажконструкция", фактически став шестым игроком рынка труб большого диаметра в России (и без того сильно профицитном). "Газпром" ловко пользуется амбициями новых игроков на трубном рынке - "Загорский трубный завод", "Лискимонтажконструкция" - чтобы сбивать цены в целом по рынку.

Итоги тендера вызвали возмущение в кругу производителей трубной продукции и попытку повлиять на выбор заказчика, сказали "Интерфаксу" несколько источников в отрасли. В начале декабря тендер на поставку труб для этого объекта неожиданно был объявлен заново.

Харасавэйское ГКМ расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. Запасы насчитывают 2 трлн куб. м (С1+С2). Запуск месторождения назначен на 2023 год.

Для транспортировки добытого газа будет построен газопровод-подключение протяженностью 105,3 км до Бованенковского месторождения, затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России.

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Теги: Челябинский трубопрокатный завод, ЧТПЗ

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