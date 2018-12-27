Трубы слишком большого диаметра

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Трубным компаниям в прошлом году удалось полностью решить задачу импортозамещения труб большого диаметра (ТБД), заняв 100% рынка, где еще в 2005 году треть принадлежала иностранцам. В модернизацию отечественной трубной отрасли были вложены сотни миллиардов рублей.

Но одолев импорт, российские компании, обновившие и нарастившие мощности по выпуску ТБД, столкнулись с проблемой профицита на внутреннем рынке. Некоторые производители находятся на грани остановки, говорят о закрытии мощностей и, как следствие, сокращении рабочих мест.

В 2018 году переизбыток производственных мощностей по выпуску ТБД достиг рекордного показателя как минимум с 2016 года, превысив 3 млн тонн, свидетельствуют данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

Профицит мощностей ТБД в РФ (тыс. тонн):

Поставки на рынок РФ Поставки на экспорт Всего Производственные мощности в РФ Профицит мощностей 2016 2 140 365 2 505 5 207 2 702 2017 1 606 1 060 2 666 5 407 2 741 2018* 1 900 730 2 630 5 677 3 047 2019** 1 900 340 2 240 5 927 3 687

* - предварительные данные

** - прогноз

При этом сказать однозначно про уходящий год, что он не оправдал ожиданий, не получается. Он даже превзошел прогнозы - но не рынка, а лишь некоторых его игроков. Спрос на трубы большого диаметра неожиданно оказался лучше прогноза, хотя производственные мощности "большой тройки" производителей ТБД (ОМК, ТМК, ЧТПЗ) так и остались загружены на треть.

Так, еще в конце декабря 2017 года ФРТП говорил о падении в 2018 году спроса на ТБД на российском рынке более чем на 2%, в конце лета фонд пересмотрел прогнозы в сторону роста. А сейчас уже и ФРТП, и участники рынка говорят о повышении спроса на ТБД в этом году на внутреннем рынке на 18%.

Прогнозы динамики потребления ТБД в РФ в 2018 г., подготовленные ФРТП на основе данных компаний:

Прогноз изменения спроса на ТБД в РФ (динамика в %) Конец 2017 года -2% Август 2018 года +2,7% Декабрь 2018 года +18%

В целом российский трубный рынок, согласно предварительным прогнозам ФРТП, показал прирост в 2018 году на 2%.

Динамика потребления труб и трубной продукции в РФ по сегментам (тыс. тонн):

Рынок РФ 2016 2017 2017/2016 (изм в %) 2018 (ожидание) 2018/2017 (изм в %) ТБД 2 140 1 606 -25% 1 900 18% OCTG 2 030 2 284 12,5% 2 280 0% НГП 1 000 1 010 1% 1000 -1% Индустриальные 794 846 6,5% 830 -2% Трубы для строительства и ЖКХ 3 710 4 179 12,6% 4 075 -2% Итого 9 674 9 925 2,6% 10 085 2%

Поддержку сегменту по выпуску ТБД, просевшему в прошлом году на 25%, оказал "Газпром", на который в 2018 году пришлось около 58% от общего объёма потребления. Спрос также поддержали "Транснефть" (14%), компании ТЭК (около 12%) и региональный рынок.

Этот год еще раз наглядно показал, что именно от "Газпрома" сегодня больше, чем от кого-либо, зависит загрузка российских трубных производств и уровень цен на рынке.

Немного статистики

Согласно подсчетам "Интерфакса", с начала 2018 года компании группы "Газпром" объявили или запланировали закупку (с учетом отмененных и переигранных закупок) 3,006 млн тонн ТБД на общую сумму 252 млрд рублей. Из них проведена закупка 1,669 млн тонн на 140 млрд рублей.

В том числе закупки на 110 млрд рублей проведены без конкурса - у единственного поставщика, на 30,6 млрд рублей - в ходе открытых конкурентных процедур. В последние дни 2018 года ожидаются итоги открытых закупок еще на 16 млрд рублей.

"Загорский трубный завод" (ЗТЗ) в 2018 году заключил контракты на сумму как минимум 78 млрд рублей, или более 900 тыс. тонн (это только закупки, где уже раскрыт поставщик). За ним следует ТМК с 23 млрд рублей и 270 тыс. тонн.

Труба по цене листа

Появление на российском рынке ТБД сразу двух новых игроков - подмосковного "Загорского трубного завода" и "Лискимонтажконструкции" - способствовало усилению конкуренции и привело к снижению цен на ТБД до уровня, когда трубники были вынуждены работать практически себе в убыток. Участники рынка в последнее время все чаще отмечают, что отношения "Газпрома" с производителями труб становятся более напряженными: концерн играет на амбициях новых участников и сбивает цену на трубы, а источники в отрасли рассказывали "Интерфаксу", что компании "ставят перед необходимостью продавать трубу по цене листа".

Сам ЗТЗ тоже признается, что стоимость ТБД для "Газпрома" с его появлением на рынке (в конце 2017 года ЗТЗ получил аттестацию и начал осуществлять поставки для новых инвестпроектов газовой монополии) снизилась на 30% - это даже более существенная коррекция цен, чем та, на которую рассчитывал "Газпром". Еще в начале года СМИ писали о намерении монополии снизить цену на 20%.

Все обвинения в демпинге на внутреннем рынке ЗТЗ опровергает, но источники в отрасли рассказывали, что заводу приходилось брать заказы и по средней цене ТБД около 60 тыс. рублей за тонну. В последнем объявленном заказе "Газпрома" стоимость тонны составляла уже в районе 86 - 90 тыс. рублей, рассказывают участники рынка.

В этом году "Газпром" фактически отказался от формульного ценообразования при заключении контрактов с трубниками и изменил схему закупок, отдав предпочтение закупкам у единственного поставщика, которым практически всегда оказывался ЗТЗ. Хотя в конце года "Трубной металлургической компании" Дмитрия Пумпянского тоже удалось стать единственным поставщиком "Газпрома", заключив контракт стоимостью 21,4 млрд рублей. Это исключение из общей тенденции позволило ТМК говорить об "очень позитивном диалоге с российскими потребителями" и не согласиться с мнением, что газовая монополия поменяла фокус в работе с ключевыми российскими поставщиками труб.

"Несмотря на некоторые слухи или мнения, что наши отношения с "Газпромом", например, несколько омрачены, так как он поменял фокус в работе с поставщиками труб большого диаметра, реальность показывает совершенно другое. Я говорю, в том числе, о нашей победе на поставку ТБД для ветки Сахалин-Хабаровск-Владивосток", - говорил в ноябре аналитикам заместитель генерального директора ТМК по стратегии и корпоративному развитию Владимир Шматович, назвав контракт "позитивным шагом для поддержки бизнеса по выпуску ТБД, который по всей стране не в очень хорошем состоянии".

Производители ТБД пытались как-то урегулировать сложившуюся ситуацию и отстоять свои интересы в ходе переговоров и рабочих встреч с "Газпромом". Ведь помимо того, что трубникам в этом году пришлось фактически отказаться от формульного ценообразования при поставках (хотя формально в своих закупках газовая монополия продолжает ее прописывать), им также пришлось буквально "драться" за каждый заказ (что, в итоге, усилило напряженность между конкурирующими производителями), уходивший, в итоге, все равно Загорскому заводу.

Если в 2018 году "Газпром" 99% закупок на 2019-2020 годы проводил на безальтернативной основе у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур, то еще в 2017 году 71% закупок на 2018 год проходил еще на конкурсной основе.

Государство в государстве

В конце ноября трубники пришли к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. На закрытом совещании обсуждались принципы информационной открытости "Газпрома" и добросовестной конкуренции. Главная проблема и претензия к монополии - загрузка отдельных производителей ТБД более чем на 80%" (речь шла, главным образом, о новых участниках рынка ТБД, которые не входят в состав отраслевого лобби - Фонда развития трубной промышленности) в то время как отдельные производители находятся на грани остановки.

Основное требование трубников - вернуться к конкурсным закупкам, "что обеспечит здоровую и честную конкуренцию". Наиболее активную позицию на совещании заняла "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) Анатолия Седых, у которой вопрос загрузки мощностей по производству больших труб стоит особенно остро и компания "всерьез рассматривает возможность законсервировать производство", если ситуация не изменится, рассказывали участники рынка, знакомые с ходом совещания.

"Газпром" - это госкомпания, для которой, во-первых, существует законодательно установленная процедура закупок. А, во-вторых, в последнее время они стали нарушать ими же установленные правила игры", - говорит один из источников в трубной отрасли, поясняя, что "монополия не только проводит закупки без тендеров", на что сейчас обратила внимание Федеральная антимонопольная служба, "но и итоги конкурсных закупок не всегда справедливые".

"Например, при большем, чем у других претендентов, ценовом предложении одного из поставщиков с теми же или даже лучшими условиями, монополия отдает предпочтение всем известной компании", - жалуется собеседник. Все, что остается трубникам - поднимать этот вопрос на совещаниях, аналогичных тому, которое прошло в ноябре, добавляет он.

В то же время один из собеседников "Интерфакса" утверждает, что по внутреннему положению о закупках "Газпром" вправе совершать закупки у единственного поставщика. "Это государство в государстве. Они все могут", - добавляет он.

По состоянию на ноябрь 2018 года "Волжский трубный завод" ТМК был обеспечен заказами на производство 191 тыс. тонн ТБД, "Выксунский метзавод" ОМК - 18 тыс. тонн, ЧТПЗ - 17 тыс. тонн, "Лискимонтажконструкции" - 13,6 тыс. тонн, у ИТЗ "Северстали" новых заказов нет (предыдущими заказами Ижорский завод будет загружен еще несколько месяцев в 2019 году), у ЗТЗ заказы на производство 420 тыс. тонн труб.

Обеспеченность заказами на ТБД (тыс. тонн):

Предприятие Заказы по состоянию на ноябрь 2018 г Загорский трубный завод (ЗТЗ) 420 Волжский трубный завод (ТМК) 191 Выксунский метзавод (ОМК) 18 Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) 17 Лискимонтажконструкции 13,6 Ижорский трубный завод (Северсталь) - Итого 659,6

При профиците российских мощностей по производству ТБД 3,047 млн тонн (такие данные приводит ФРТП) ЗТЗ, который отличается от конкурентов 100%-ной загрузкой, сообщил в день совещания о намерении расширить ко второму полугодию 2019 года производство до 700 тыс. тонн ТБД (прирост приблизительно на 40%).

Всего в 2018 году на российский рынок году было поставлено около 1,9 млн тонн ТБД при экспорте 730 тыс. тонн. В 2019 году ситуация существенно не изменится, прогнозируют трубники: отгрузка на внутренний рынок составит как в первом, так и во втором полугодии около 925 тыс. тонн при поставках на внешний рынок 330 тыс. тонн в каждом полугодии.

Конкуренция без перекосов

На совещании у Мантурова (в нем принимали участие акционеры и топ-менеджмент трубных компаний, начальник департамента по управлению корпоративными затратами "Газпрома" Михаил Сироткин и замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский) трубники предложили "Газпрому" актуализировать и ввести в действие проект "Стандарта закупок ТБД", подготовленный ФАС и Минпромторгом еще в 2017 году, а также ежеквартально предоставлять информацию о потребностях газовой монополии на среднесрочный период (2019 - 2022 гг.).

"Сегодня на внутреннем рынке мощностей много, а загрузки - никакой. Отрасль в полном неведении, что будет дальше, - говорит один из источников. - Если практика предыдущих лет была такова, что объемы закупок "Газпрома" были более-менее понятны, то сейчас все основные проекты завершены, и трубники не видят перспективы в потребностях".

Согласно проекту стандарта закупок ТБД от августа 2017 года, закупки "Газпромом" у единственного поставщика недопустимы, за исключением случаев, когда отсутствуют альтернативные поставщики и если закупка осуществляется в целях устранения аварии. А объем закупок у единственного поставщика не может превышать 10 тыс. тонн в течение календарного года. При этом размер одного лота закупки через открытый аукцион по долгосрочным договорам не должен превышать 160 тыс. тонн, а лота по краткосрочным контрактам - 10 тыс. тонн.

"Стандарт" также предусматривает, что с победителем закупки, предложившим наиболее низкую цену, заключается договор на поставку 60% ТБД от общего объема лота, участник, занявший второе место, вправе заключить договор на поставку 25% ТБД от объема лота, третье место - на поставку 15% ТБД.

"Правила игры должны быть для всех одинаковыми, - говорит один из собеседников агентства в трубной отрасли. - Если проиграли - то проиграли. Но должно быть понятно, почему кто-то лучше - тогда станет ясно, к чему должны стремиться остальные, во что именно инвестировать".

В профильном министерстве трубников услышали. В начале декабря Денис Мантуров заявил журналистам, что при закупке "Газпромом" ТБД необходимо сохранить конкуренцию без перекосов в сторону какого-либо игрока.

"Мы договорились, что продолжим работу в рамках закупочной деятельности "Газпрома" так, чтобы сбалансировать: с одной стороны, чтобы сохранялась конкуренция, с другой стороны, чтобы не было перекосов: одному больше, другому - меньше", - говорил он. При этом министр отметил, что "речь идет не о каких-то финансовых мерах поддержки, а о выработке грамотных поручений по закупке".

Цариковский из ФАС после совещания обратил внимание на сложность рынка ТБД и пообещал подготовить совместно с Минпромторгом нестандартные решения, которые в последующем могли бы "тиражироваться для очень сложных отраслей: там, где высокие барьеры для входа на рынок, и там, где предприятия являются градообразующими". Новый "стандарт закупок" должен быть проработан в январе-феврале, рассказал "Интерфаксу" один из участников совещания.

В то же время не для всех производителей ТБД это бизнес является основным. Так, "Северсталь" Алексея Мордашова - поставщик не только ТБД для "Газпрома", но и листа для Загорского завода. На днях компании заключили контракт на поставку в следующем году 300 тыс. тонн стального проката, что обеспечит потребности ЗТЗ в штрипсе на полгода, сообщал ЗТЗ.

"Если "Северсталь" не продаст лист ЗТЗ, то другие продадут. У Загорска большой лоббистский ресурс", - считает один из экспертов рынка. Тем не менее, компания также поддержала "большую тройку", выступая за рыночные отношения и прозрачные закупки газовой монополией.

С формулой или без

Свои правила "Газпром" начал устанавливать еще в самом начале 2018 года, когда отказался от формульного ценообразования на ТБД, при котором учитывались, в частности, изменения стоимости стального листа. О том, что трубники при заключении контрактов с газовой компанией ушли от формульного ценообразования, первым летом этого года "Интерфаксу" рассказал гендиректор ЗТЗ Денис Сафин. "У нас с "Газпромом" жесткие контракты по фиксированной цене в рублях. Насколько мне известно, сейчас у "Газпрома" больше формульного ценообразования ни для кого нет. Есть фиксированная цена, тендеры, участвуешь - выигрываешь. Что будет дальше - трудно сказать. Но сейчас картина такая", - пояснял он.

Позднее недовольство отказом от формулы высказал гендиректор ЧТПЗ Борис Коваленков.

"Раньше при заключении контрактов с "Газпромом" использовалось формульное ценообразование, которое предполагало заключение контракта с понятным расчетом, отражавшим образование цены на металл. С точки зрения предсказуемости такой вариант устраивал всех, - говорил CEO ЧТПЗ. - Формула позволяла на длительный период работы нивелировать любые изменения цены, поэтому и для металлургов, и для производителей труб работа была прогнозируемой и понятной".

На данный момент "Газпром" и производители трубной продукции перешли к спотовому ценообразованию - контракты заключаются по итогам тендеров, разыгрываемых с начальным уровнем цены. "Прогнозировать понятный результат стало сложнее. Проводя переговоры с поставщиками металла, мы не до конца понимаем, какой ценовой уровень будет на трубную продукцию после завершения тендера", - пояснял Коваленков, добавляя, что по окончании тендерных процедур металлурги могут быть загруженными, и, следовательно, они будут вынуждены повышать цены, чтобы оперативно принять заказ трубников.

Трубники объясняют необходимость формульного ценообразования тем, что поставка трубы под проекты - длительная история, для которой необходимо заранее законтрактовывать металл, согласовать его параметры качества, соблюдать графики.

Поэтому в предложенных на совещании с Мантуровым "Стандартах закупок" "Газпрома" прописано, что цена ТБД по долгосрочным договорам (которые являются приоритетными) подлежит ежеквартальному пересмотру путем применения формулы цены.

Б/у на миллион

На фоне падения в прошлом году внутреннего спроса на ТБД на 25%, завершения "Газпромом" всех основных проектов ("Южный коридор", "Бованенко-Ухта - 2", "Ухта-Торжок - 2") и окончания поставок для строительства Керченского моста, вопрос использования бывших в употреблении труб является достаточно чувствительной темой для российской трубной промышленности. Вопрос повторного использования труб поднимался и на сентябрьском совещании металлургов у вице-премьера Дмитрия Козака.

Теневой рынок бывших в употреблении труб, емкость которого, по оценке ФРТП, превышает в РФ 1 млн тонн труб в год (около 10% от общего потребления труб в России). "Этот рынок существует благодаря существенной разнице (в 1,5 - 2 раза) между стоимостью новой трубы и трубы, бывшей в употреблении, и является источником коррупции", - говорят в фонде. Основными источниками для такого рынка являются трубы, бывшие в употреблении и отработавшие свой ресурс в магистральных и промысловых нефте- и газопроводах. Суммарный ущерб, причиненный бюджетам всех уровней в результате аварий и устранения их последствий, оценивается экспертами более чем в 10 млрд рублей.

При этом некоторые компании нефтегазового сектора продолжают использовать б/у трубы при ремонтах трубопроводов, что вызывает недовольство не только трубников, но и экологов, кричащих о серьезном экологическом ущербе, наносимом при демонтаже и "реставрации" б/у труб.

По данным ФРТП, в РФ ежегодно демонтируется 1,3 - 1,4 млн тонн труб, при этом "Газпром" каждый год демонтирует около 350 тыс. тонн. Один из источников в трубной отрасли ранее рассказывал "Интерфаксу, что из 350 тыс. тонн ТБД, демонтированных газовой монополией, 50-100 тыс. тонн возвращаются обратно на рынок. Остальные трубы, как правило, необходимо утилизировать в лом, однако как происходит на самом деле - неизвестно. Другой собеседник агентства не исключил попадание вырезанных из газопроводов труб на теневой рынок.

Осенью этого года "Газпром" официально сообщил, что наладил систему использования труб повторного применения при капитальном ремонте магистральных газопроводов, что вызвало обеспокоенность экспертов трубного рынка, которые ставят под сомнение надежность повторно использованной трубы, акцентируя внимание на том, что такая экономия может обернуться еще большими расходами. Газовая монополия, в свою очередь, настаивает на высоком качестве бывшей в употреблении трубы, производимой на предприятии, не имеющем аналогов в РФ.

К примеру, "дочка" "Газпрома" ООО "Газпром трансгаз Чайковский" намерена сократить стоимость ремонтных работ на магистральных газопроводах за счет использования бывших в употреблении ТБД, сообщалось в осеннем спецвыпуске корпоративного журнала "Газовая промышленность". "В "Газпроме" существует нормативная база, позволяющая ремонтировать трубы, демонтированные из участков газопроводов, и в дальнейшем использовать их при проведении ремонтов", - говорилось в статье "Использование труб повторного применения с полиуретановым покрытием на объектах ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

Как рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник, рынку давно известно о вторичном использовании "Газпромом" труб большого диаметра. Собеседник агентства при этом поставил под сомнение вопрос экономии при использовании б/у трубы при ремонтных работах на газотранспортных магистралях.

Реальный срок использования бывшей в употреблении трубы, по мнению одного из собеседников "Интерфакса", определить достаточно сложно. "Может, она, условно, и дешевле на 20-30%, но прослужит всего 5 лет, в то время как срок эксплуатации новой трубы составляет 30 лет, - говорил источник. - Непонятно, какой именно ресурс у б/у трубы. Даже экономия в 20-40% может обернуться гораздо большими расходами".

Согласно базе данных сайта госзакупок, "дочки" "Газпрома" объявили с начала этого года закупки труб повторного применения на сумму свыше 900 млн рублей, в прошлом году - почти на 800 млн рублей. С 2014 года было объявлено закупок на сумму свыше 3 млрд рублей.

Вызывают вопросы у специалистов и продажа или покупка б/у труб другими компаниями нефтегазового сектора. Так, "Татнефть" на торгово-закупочной площадке http://etp.tatneft.ru/ размещает тендеры как продавец и покупатель восстановленной трубы. При этом в документации отсутствуют требования к участникам о наличии лицензии на обращение с отходами IV класса опасности, к которым относятся б/у трубы.

"Непонятна история происхождения этих труб, как они были очищены от нефти и изоляции, и для чего планируется их применять. Можем только догадываться", - говорит эксперт трубной отрасли.

В рамках борьбы с некачественной трубной продукцией и торговлей фальшивыми сертификатами ФРТП выступал за введение обязательного подтверждения соответствия стальной трубной продукции для ЖКХ, а также прорабатывал вопрос создания системы маркировки, что помогло бы наладить прослеживаемость б/у труб на всех этапах производства, перемещения и эксплуатации. В ноябре Д.Козак поручил Минпромторгу внести в правительство РФ проект изменений в постановление "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", предусматривающий обязательное декларирование для стальных труб, используемых при строительстве, реконструкции и ремонте сетей водоснабжения и теплоснабжения, а Минстрою - направить в Ростехнадзор информационное письмо, подготовленное с участием ФРТП, о действующих запретах на применение бывших в употреблении труб.

Пока трубники отвоевывают каждый заказ, пытаются достучаться до министров и думают про расширение экспортных направлений для загрузки мощностей по производству ТБД, Загорский завод вместе с "Газпромом" проводит на полигоне в Копейске пневматические испытания опытной партии труб для газопроводов нового поколения, таких как Бованенково-Ухта, сообщил "Газпром трансгаз Екатеринбург".